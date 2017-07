15-07-2017, Martin Nuver video & Rutger Loer & Jordi Haverdings

Zuidelijke Oostersluisbrug op weg naar machinefabriek (2x Video)

Groningen - De zuidelijke Oostersluisbrug is zaterdagmiddag met groot materieel verwijderd. De brug werd vorig jaar zomer aangevaren door een binnenvaartschip en raakte daarbij beschadigd.

Om de brug te kunnen verwijderen zijn eerst de relingen verwijderd, en is er in het water een ponton geplaatst. Twee hijskranen zorgen ervoor dat het brugdek uit het bruggenhoofd getild gaat worden. Daarna is de brug met een boot op transport gegaan zodat het in een werkplaats in de stad gerepareerd kan worden.

Het verkeer wordt de komende tijd omgeleid via de noordelijke Oostersluisbrug.

Het verwijderen van de brug kan op flink wat belangstelling rekenen. “We hebben een prima uitzicht op wat er gebeurt”, aldus één van de toeschouwers. “En we worden ook flink in de watten gelegd met koffie, thee, ranja en cake. Heel leuk!” (Tekst: Oogtv.nl)

Tv Noord

Oogtv (maandag op tv vanaf 17:30 uur)