16-07-2017

Brandje in grasbult bij Siddeburen

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen heeft zondagmiddag in opdracht van de politie een brandje in een grote grasbult geblust aan de Oostwoldjerweg in Siddeburen.

De gemeente heeft met behulp van een shovel de bult met gras uit elkaar getrokken. De brand is vermoedelijk ontstaan door broei.