16-07-2017, Michael Huising 112Gr.

Auto uit de bocht in Muntendam

Muntendam - Zondagmiddag is een auto uit de bocht gevlogen op de Oosterweg en vervolgens in de sloot beland.

De bocht waar het ongeval gebeurde zijn vaker auto’s uit de bocht gevlogen met regenachtig weer. De bestuurder werd onderzocht in een ambulance.