17-07-2017, 112gr. Marcel klip

Speedboot tegen boom bij Lageland (Video)

Lageland - Maandagmorgen rond 05:30 uur is een speedboot tegen een boom aangetroffen langs het Slochterdiep bij Lageland. De boot lag aan de andere kant van de weg.

Een automobilist ontdekte het. Er zijn geen mensen gevonden. Duikers kijken of er personen in het water zijn. Het lijkt erop gezien de sporen dat de boot uit het water is gekomen met een snelheid. Getuigen kunnen bellen 09008844. De eigenaar is gevonden. Er zat geen accu in de boot.

Update: Uit onderzoek blijkt dat er niet is gevaren, hij is vermoedelijk met een auto uit het water getrokken tweet de politie. Het is geen ongeval hoe het nu lijkt. Mogelijk gaat het om een poging diefstal.





Oogtv