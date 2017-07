21-07-2017, persbericht

Dit weekend autocross op klei van Winsum

Winsum - In het Groningse Winsum wordt komend weekend een autocross weekend georganiseerd door AutoSport Groningen. Twee dagen lang gaan de ruim 170 coureurs de strijd aan tussen mens, machine en de technische kleibaan van ruim 600m.

Op Hemelvaartsdag organiseerde AutoSport Groningen haar eerste wedstrijd van dit jaar op de vernieuwde baan in Winsum, en dit leverde hoge snelheden op en een prachtig schouwspel voor de ruim 2000 toeschouwers langs de baan. De baan heeft een bijzondere lay-out waar bewust voor gekozen is, elke bocht dient met verstand genomen te worden. Er wordt bij AutoSport Groningen gereden in een vijftal klasses; Junioren, Standaard 1400cc, tot 1950cc, vanaf 1950cc en de koningsklasse van de autocross, de Vrije Standaard klasse.

De Vrije Standaard klasse rijdt overigens de 2e omloop van het ASG Nederland Kampioenschap Vrije Standaard Series 2017, een klassement over meerdere wedstrijden die voor het derde jaar georganiseerd word. Tom van den Heuvel uit Hobrede was in de vorige edities de man met de meeste punten en ook na de wedstrijd van Hemelvaartsdag staat hij alweer aan kop in dit klassement. Daarnaast heeft de organisatie aanmeldingen binnen gekregen vanuit alle windstreken van Nederland, wat de organisatie bijzonder tevreden stelt. Dit geeft volgens de organisatie immers aan dat men de zaakjes goed op orde heeft in Winsum.

Vrijwilligers van AutoSport Groningen zijn nogsteeds druk bezig met de realisatie van een douche en WC trailer, om ook de sanitaire voorzieningen tijdens het weekend van goede kwaliteit te laten zijn. Een gedeelte hiervan was al gereed tijdens Hemelvaartsdag, en dit leverde louter positieve reacties op. Voor komend weekend is de toiletvoorziening verdubbeld en is er ook ruime douche gelegenheid aanwezig waar de coureurs en hun aanhang gratis gebruik van mogen maken.



De wedstrijden beginnen op beide dagen om 11.00uur, en men vindt het terrein aan de Winsumerstraatweg 4 te Winsum, dit is aan de N361 en de ingang wordt met borden aangegeven. Parkeren nabij de wedstrijdbaan is gratis. Entree; tot 12 jaar gratis, vanaf 12 jaar €10, en voor het gehele weekend €25,-. Meer info is te vinden op www.autosportgroningen.nl en ook coureurs kunnen zich nog inschrijven!