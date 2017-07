17-07-2017, Martin Nuver/112groningen.nl

Nieuwe ambulancemotoren maken hulpverlening in Groningen nóg beter

groningen - Met een aantal nieuwe ambulancemotoren is de3 hulpverlening in Groningen sinds vandaag sterk verbeterd.

Vanaf vandaag is de hulpverlening door Ambulancezorg Groningen in stad en provincie verder verbeterd. Met speciaal voor deze regio ontwikkelde motoren is de kans op zo snel en goed mogelijke hulpverlening in noodsituaties nog groter dan voorheen. Van goed naar beter Niet dat ze slecht waren, maar toch: de twee ambulancemotoren van Groningen raakten verouderd.

De systemen op de motoren pasten steeds minder goed bij de materialen die de verpleegkundigen gebruikten. Kortom: ook de motoren moesten met hun tijd mee en vernieuwd worden. Ambulancezorg Groningen heeft direct die kans aangegrepen om ‘motoren op maat’ te laten ontwikkelen. Precies afgestemd Die motoren – BMW R1200 RT om precies te zijn – zijn ontwikkeld door en in samenwerking met Huijsmans Service Center in Nieuw-Vennep, het bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van hulpverleningsmotoren.

De niuwe motoren brengen nogal wat voordelen met zich mee. Zo zijn de ingebouwde computers solid state (er zitten geen draaiende delen meer in) en zijn daardoor minder gevoelig voor trillingen en temperatuurverschillen. Daarnaast worden 112-meldingen nu direct aan deze computer gekoppeld, waardoor nog adequater kan worden gehandeld in noodsituaties. LED verlichting zorgt voor gedegen en duurzame verlichting en de zijkoffers zijn precies afgestemd op de huidige uitrusting van Ambulancezorg Groningen. Trots Jouke Dijkstra is één van de ambulancemotorrijders. Daarnaast heeft hij als projectleider de kar getrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe motoren. Hij is trots op wat er nu op de weg rijdt: “We hebben motoren kunnen laten ontwikkelen die op alle fronten passen bij onze wensen en werkwijze. De technische storingen die we soms hadden, zijn hiermee vrijwel verleden tijd.

En jazeker, ik heb er ontzettend veel zin in om ermee de weg op te gaan!”. Waarom motoren, naast de reguliere ambulances? Wat kun je doen wanneer iedere minuut telt, maar een ambulance vanwege verkeersdrukte moeilijk bij een ongeval kan komen? Een ambulancemotor is in zulke situaties een uitkomst. Door zijn wendbaarheid en compacte omvang kan deze snel ter plaatse kan zijn, zelfs tijdens drukke evenementen. En precies die snelheid is de sleutel, omdat de verpleegkundige dan direct kan beginnen met de eerste stabilisatie van de patiënt. Want snelle en goede zorg voor ‘onze’ patiënten, daar gaat het om.