17-07-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Ongeval in Winschoten

Winschoten - Bij een kopstaart aanrijding in Winschoten is maandagmiddag niemand ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op de Beersterweg.

De bestuurders zagen hoe een file ontstond en hebben besloten de auto’s naar een rustige plek te rijden. De bestuurder van het voorste voertuig heeft alleen wat last van zijn rug en is gecontroleerd in een ambulance. Beide auto’s konden zelf verder rijden en niemand is naar een ziekenhuis gebracht.