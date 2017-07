18-07-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Auto verwoest door brand op parkeerplaats bij Postillion Hotel

Haren - Op de parkeerplaats bij het Postillion Hotel in Haren is maandagavond een auto volledig door brand verwoest.

Op de snelweg vatte de auto door onbekende oorzaak vlam, de eigenaar wist de auto nog net op de parkeerplaats te krijgen waarna de vlammen al snel om zich heen sloegen. Toen de brandweer ter plaatse was en het vuur wilde blussen, haperde de pomp in het voertuig waardoor er niet meteen geblust kon worden. Vervolgens werd geprobeerd het vuur te doven met een groot blusdeken maar dit was ter vergeefs.

Uiteindelijk lukte het de brandweer om via een brandkraan water op de brandslangen te krijgen het alsnog het vuur te blussen. Ondanks de inzet van de brandweerlieden brandde het voertuig compleet uit. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept.

Dvhn & Rtv Noord