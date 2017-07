18-07-2017, Mark Heikens 112Gr.

Bouwcontainer brandt uit in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen werd in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een containerbrand aan de Kerkstraat in Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer stond een bouwcontainer met afval in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur geblust met een straal Hoge Druk en vervolgens een schuimlaag er over gemaakt. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.