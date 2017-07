18-07-2017, Mark Heikens 112Gr. / Politie.nl

Getuigen gezocht van brandstichting in Wagenborgen

Wagenborgen - De politie onderzoekt een brandstichting aan de Kerkstraat in Wagenborgen. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze brandstichting.

De brandstichting is gepleegd op dinsdag 18 juli 2017 tussen 01:00 uur en 01:30 uur in de omgeving van Kerkstraat ter hoogte van 24 te Wagenborgen. Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

- Rond het tijdstip van het delict een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?

- Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving

- Kennis van getuigen die dit delict hebben waargenomen?

- Andere informatiedie belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met dit delict , neemt u dan directAls u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).