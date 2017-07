18-07-2017, Joey Lameris 112Gr.

Wasdroger geëxplodeerd bij garageboxen(Video)

Groningen - De brandweer van de stad werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een garagebox brand aan de Van Houtenlaan.

Buurtbewoners hadden de hulpdiensten gebeld omdat zij een keiharde knal hoorden en er rook bij de garageboxen was.Ter plaatse bleek het te gaan om een wasdroger die geëxploreerd was. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en gekeken of er nog "gevaar" was.

Dit bleek niet het geval, De brandweer keerde terug en de politie heeft het gebied afgesloten.De Forensische Opsporing (FO) heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de explosie. Mogelijk gaat het om zwaar illegaal vuurwerk.De Gemeente heeft de brokstukken opgeruimd en het gebied is weer vrij gegeven.