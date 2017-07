18-07-2017, Politie Facebook

Verdachte slaat op de vlucht en botst op politieauto

Groningen - De politie heeft maandagnacht op de Amkemaheerd een 35-jarige man uit Groningen aangehouden voor het rijden onder invloed en zonder rijbewijs op een gestolen scooter.

Bij de meldkamer van de politie kwam rond 00:20 uur een melding binnen dat er twee personen zich verdacht ophielden bij een winkel aan de Claremaheerd. Meerdere agenten reden hierop naar de winkel om de mannen te controleren. Toen de eerste collega's bij het pand aan kwamen, troffen ze daar niemand meer aan. In de omgeving werd kort hierop een scooter gezien die bij het zien van de politieauto er snel vandoor ging. Tijdens zijn vlucht verloor hij een uitlaat. De scooter reed via een fietspad in de richting van de Amkemaheerd.

Aan het eind van dit pad stonden twee collega's met een opvallende politieauto stil. Bij het zien van onze collega's, probeerde de bestuurder van de scooter langs de politieauto te rijden maar raakte hierbij de achterkant en kwam hierbij ten val. Hierna kon de man aangehouden worden. Voor de zekerheid is de verdachte medisch onderzocht maar bleek geen letsel te hebben opgelopen bij deze botsing. Hierop is hij overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor verhoor. Onze dienstauto moest worden afgesleept met schade.

Onderzoek:



De scooter waarop de verdachte reed bleek eerder deze maand te zijn gestolen in de stad Groningen. De aangetroffen uitlaat bleek niet van deze scooter te zijn. De herkomst hiervan zal nader onderzocht worden. Tevens bleek hij niet in het bezit te zijn van een rijbewijs en vermoedelijk onder invloed te zijn van drugs. Om dit vast te stellen is er door een GGD-arts bloed van de verdachte afgenomen wat door het NFI zal worden onderzocht.

Vraag:



Wie herkent deze uitlaat? Je mag je melden op 0900-8844.

BVH 2017188832