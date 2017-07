19-07-2017, persbericht CCV

Zie in alle vakantiestress inbraakpreventie niet over het hoofd

Groningen - Ruim tien miljoen Nederlanders vertrekken deze zomer naar hun vakantiebestemming. Tijd om uit te rusten en om je weer even op te laden.

Dat hele vakantie-effect is in één klap weg als bij thuiskomst blijkt dat inbrekers tijdens je afwezigheid hun slag hebben geslagen. Sta daarom vooraf even stil bij wat u kunt doen om écht een zorgeloze tijd tegemoet te gaan. En doe dit niet last-minute.

Wie aan vakantie denkt, denkt ongetwijfeld aan ontspanning en genieten. Het is een periode waar u vast al maanden van tevoren halsreikend naar uitkijkt. Toch zullen er maar weinig vakantiegangers op de dag van vertrek fluitend de deur achter zich dichttrekken. Waar liggen de paspoorten ook alweer? Wat! Staan er nu al files! Zitten alle ramen eigenlijk wel goed dicht? Vakantiestress is misschien een onvermijdelijk fenomeen. Maar een goede voorbereiding kan veel spanning bij vertrek en – minstens zo belangrijk – een domper bij thuiskomst voorkomen.

Lijstje

Een lijstje maken is een handige manier om te zorgen dat je niets vergeet. Naast zaken als de verzekering en informatie voor thuisblijvers, mag inbraakpreventie hierop niet ontbreken. Controleer ruim voor vertrek of uw huis ook 'vakantieklaar' is. “Gelukkig controleren de meeste mensen, voordat ze op vakantie gaan, nog eens extra of alle ramen en deuren goed zijn afgesloten”, zegt Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Om een inbraak te voorkomen, is het daarnaast ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de woning een bewoonde indruk maakt.

Een beetje rommel in huis is beter dan een woning waar alles strak aan kant is. Dat is met alle vakantiestress alvast een zorg minder”, lacht Tieman. “Een kopje op tafel, een paar magazines op de bank, wat speelgoed op de vloer. “Ze zijn zeker toch niet op vakantie!”, is de reactie waar je op hoopt als iemand naar binnen kijkt. Een tijdschakelaar op de lamp zorgt ervoor dat het ’s avonds ook lijkt alsof er iemand thuis is.

Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of de buren ze water willen geven. Daarnaast kunt u hen bijvoorbeeld vragen om hun auto op uw inrit te parkeren. Veel mensen vragen de buren al om de post van de mat te halen. “Maar wijs hen er dan ook op om deze uit het zicht neer te leggen”, adviseert Tieman. “Een grote stapel post op tafel laat weinig te raden over. Spreek met uw buren af dat zij bij verdachte situaties de politie inschakelen. Maar liefst 80 procent van alle aanhoudingen wegens woninginbraak, gebeurt dankzij de alertheid van omstanders. Wie ’s nachts verdachte geluiden bij de buren hoort terwijl die op vakantie zijn, moet dan ook niet aarzelen om 112 te bellen.”

Uit het zicht

“Veilig wonen is vaak een kwestie van bewust wonen”, vervolgt Tieman. Het loont om zelf uw woning eens door te lopen alsof u een inbreker bent. Waar zou uw oog op vallen? Het antieke zilver, de computer met groot beeldscherm, een waardevol schilderij? Kijk voordat u op vakantie vertrekt wat er uit het zicht geplaatst kan worden. Kleinere zaken kunt u in een goed verankerde kluis opbergen of overweeg om voor deze periode een kluis buitenshuis te huren voor uw waardevolle bezittingen.”

Ook wie niet op vakantie gaat, of alweer terug is van zijn reis, doet er goed aan in deze periode alert te blijven op inbrekers en insluipers. Gelegenheid maakt de volgens Tieman de dief. “Een dagje weg, biedt kwaadwillenden meer dan genoeg gelegenheid. Het helpt als ook dan de achterpoort netjes op slot zit, het bovenraampje afgesloten is en de laptop uit het zicht is opgeborgen. Zorg dat dergelijke eenvoudige maatregelen een vast onderdeel van uw dagelijkse routine worden. Dat scheelt - niet alleen in de vakantieperioden, maar ook de rest van het jaar - een hoop stress.”

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: https://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/alert-in-zomer-en-winterperiode/. Naast deze maatregelen is het natuurlijk wel belangrijk dat uw woning aan een aantal veiligheidseisen voldoet. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt u hierbij.