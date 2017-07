26-07-2017, Marc Dol 112Gr.

Alpha Bangoura mag blijven (Video)

Stadskanaal - De met uitzetting bedreigde Alpha Bangoura (33) met zijn gezin moet blijven. De burgemeester doet dan ook een dringend beroep op staatssecretaris Dijkhoff van Justitie.

De Guinee Bangoura woont inmiddels al zestien jaar in Stadskanaal. Hij is intussen getrouwd en heeft twee kinderen gekregen. Hij woonde in diverse opvanglocaties maar het is nooit gelukt om in al die jaren een verblijfsvergunning te krijgen.

Woensdagmiddag is door ongeveer 50 mensen gedemonstreerd in Stadskanaal. Tevens kreeg Alpha uit handen van burgemeester Galama een kopie van de brief die naar staatssecretaris Dijkhoff van Justitie is gegaan.

Update 26-07-17: Hij mag blijven is besloten, Goed nieuws voor iedereen.Hij heft ok 2 kinderen en een vrouw.