20-07-2017, Politie.nl

Man aangehouden voor woninginbraak

Sappemeer - Agenten hebben woensdagavond een 38-jarige man uit Hoogezand aangehouden voor het inbreken bij een woning.

Getuigen zagen de man lopen op de Kees de Haanstraat. De man gedroeg zich opvallend doordat hij door een het raam van een pand keek en een paar huizen verderop aan een tuinhekje begon te morrelen. Later zagen ze de man niet meer totdat ze geluid hoorden uit één van de tuinen en de politie belde.

Vervolgens troffen de agenten na een tijdje de 38-jarige man aan op straat. Bleek dat er bij de desbetreffende woning was ingebroken. De verdachte uit Hoogezand is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man is ingesloten en wordt later verhoord. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen uit de woning.