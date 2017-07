Naast snelheid lette de politie tijdens de controle ook op afleiding in het verkeer en andere overtredingen. In totaal werden er 33 weggebruikers staande gehouden. De meesten omdat ze te snel reden, niet handsfree belden of geen gordel droegen. Daarnaast werden er ook weggebruikers staande gehouden, omdat ze te snel of zelfs te langzaam reden. Degene die te langzaam reden, kwamen er met een waarschuwing vanaf. Tot slot kregen alle weggebruikers een kaartje mee met informatie over de snelheidsregels op de N366.

N366: 100 km/uur, tenzij anders aangegeven



De provincie Groningen werkt sinds 2007 aan het opnieuw inrichten van de N366. Nog een paar projecten en dan is de provinciale weg een volwaardige autoweg. De meeste kruisingen zijn inmiddels ongelijkvloers gemaakt en bijna overal geldt de limiet van 100 km/uur. Toch zijn er nog regelmatig bestuurders die 80 rijden. Ze doen dat bijvoorbeeld omdat ze de borden niet hebben gezien of omdat ze eraan gewend zijn dat ze op bepaalde delen van de weg maximaal 80 km/uur mogen rijden. Dat is bijna nergens meer het geval, behalve bij Pekela-Zuid.





N366 Veilig

De acties over de snelheid op de N366 worden uitgevoerd in het kader van het project N366 Veilig. Daarin werken de provincie Groningen, de gemeenten Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde, Politie Noord-Nederland en Openbaar Ministerie samen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg te verbeteren.