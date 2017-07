20-07-2017, 112Gr.

Motorrijdster(49) verongelukt in Enumatil

Enumatil - Een motorrijdster(49)is donderdag aan het begin van de avond overleden na een ongeluk op de Dorpsstraat in Enumatil. De vrouw kwam in het water terecht.

Duikers controleerden de sloot. Ze kwam uit Enumatil.