De agenten besloten de auto daarop verder te controleren en troffen in de kofferbak nog twee kilo hennep en een kilo speed aan. Verspreid in en rondom de auto lagen nog enkele kleinere hoeveelheden drugs. Het viertal is daarop aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het ging om twee mannen (21 en 40 jaar oud) uit Groningen en twee mannen (40 en 39 jaar oud) uit België. De auto en de drugs zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook werd nog een tweede auto die bij het groepje mannen hoorde in beslag genomen.