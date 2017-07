Agenten zijn daarop direct naar de Timorstraat gegaan. Toen zij één van de mannen vertelden dat ze verdacht werden van beroving dreigde de man zijn hond los te laten op de agenten en kreeg de kans de deur voordeur dicht te doen. Via een openstaand raam gaven de agenten aan het huis binnen te komen als ze niet naar buiten kwamen, waarna de mannen uit eigen beweging naar buiten kwamen.

Hierop zijn de mannen; een 37-jarige man uit Westzaan, een 47-jarige man uit Groningen, een 53-jarige man uit Groningen en een 36-jarige man uit Lelystad, aangehouden. Bij het fouilleren bleek dat de 53-jarige man uit Groningen een mes bij zich had, welke voldeed aan de beschrijving die het slachtoffer had gegeven. Het mes is in beslag genomen. Het viertal is ingesloten voor verhoor.