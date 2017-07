22-07-2017, 112gr

Auto raakt in sloot bij Overschild

Overschild - Op het kruispunt Meenteweg/ Westerpaauwen in Overschild raakte een auto door nog onbekende oorzaak in een sloot. Als er een tweede voertuig was betrokken is niet bekend.

Het is onbekend als er gewonden bij vielen. Nader info ontbreekt.