Getuigen gezocht van schade in parkeergarage Martiniziekenhuis

Groningen/Nieuw Roden - "De deuk is groter dan ik dacht", zei Margienus Uilenberg uit Nieuw Roden. Margienus moest afgelopen donderdag een aantal uren in het ziekenhuis zijn voor wat testjes omtrent zijn gezondheid.

Toen hij na een aantal uren weer terug kwam bij zijn auto in de parkeergarage van het Martini Ziekenhuis wist hij niet wat hij zag. "Ik dacht een klein krasje op de auto, maar toen ik dichterbij kwam bleek het een beste deuk te zijn met flinke krassen op beide deuren." Margienus vertelde dat er wel een grote zwarte auto naast zijn auto stond op de eerste verdieping toen hij in parkeerde, maar die was weg toen hij terug kwam . "Het zijn ook geen zwarte krassen maar lijkt wel of iemand heeft geprobeerd achteruit in te parkeren en zo tegen mijn auto aan is gereden met een fietsenrek achterop ofzo.

Helaas zijn er geen camerabeelden op de 1e verdieping en dan nog mogen ze alleen de beelden maar vrij geven als het echt heel noodzakelijk is, vertelde de beveiliging van de parkeergarage. Het moet gebeurd zijn op donderdag 20 juli 2017 tussen 13.17 en 16.18 uur. Margienus blijft er verder wel rustig onder, maar de schade is best groot doordat het op beide deuren zit.

Hij was gelijk al even bij een schadebedrijf geweest in Roden om te kijken wat de kosten zijn als het weer gerepareerd moet worden. "Ik ben wel All Risk verzekerd, maar zou toch fijn zijn dat diegene die tegen mijn auto heeft gereden zich alsnog meldt."

U kunt Margienus mailen mocht u meer informatie hebben.

ui94822 @ telfortglasvezel.nl