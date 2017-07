23-07-2017, Rene Kuipers/ www.renekuipers.info

AutoSport Groningen groot succes in Winsum

Winsum - Afgelopen weekend(21 en 22 Juli) werd aan de Winsumerstraatweg te Winsum de tweede wedstrijd van AutoSport Groningen verreden.

De eerste wedstrijd is reeds op Hemelvaartsdag verreden. In diverse klassen werden om de punten geschreden. De wedstrijd van zaterdag werd gekenmerkt door het vele oponthoud doordat de auto's zwaar beschadigd raakten in de strijd. Zoals op de foto's al valt te zien, werd op het scherpst van de snede verreden.