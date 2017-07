23-07-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto schampt oorlogsmonument Musselkanaal

Musselkanaal - Bij een eenzijdig ongeval op de A-weg in Musselkanaal is zondagavond een automobilist gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 19.45 uur. Door een nog onbekende oorzaak is de automobilist in de bocht rechtdoor gegaan. Hier heeft hij het oorlogsmonument geschampt om tegen een boom tot stilstand te komen. Door deze boom is de auto niet in het water beland.

De bestuurder is met een hoofdwond naar het UMCG overgebracht. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.