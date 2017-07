24-07-2017, Politie.nl

Student aangehouden voor inbreken in schoolcomputers

Groningen - Een 32-jarige student uit Groningen is aangehouden op verdenking van computervredebreuk, identiteitsfraude en witwassen. Hij maakte daarbij gebruik van zogenaamde keyloggers.

Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 20 aangiftes binnen gekomen van oplichting. Op naam van de slachtoffers waren bij verschillende webshops goederen besteld, waardoor er geld van hun rekening was afgeschreven. Ze hadden zelf de goederen niet besteld en ook niet ontvangen. Dat was voor de politie aanleiding om nader onderzoek te doen.

Inbraak in computers

Het ip-adres waar vandaan de bestellingen waren gedaan leidde naar een onderwijsinstelling in de stad. In samenwerking met de onderwijsinstelling werd een onderzoek ingesteld aan diverse computers. Bij twee computers bleek een keylogger in een usb-poort te zijn geplaatst. Met een keylogger worden alle aanslagen van het toetsenbord gelogd in een tekstverwerkingsbestand.

Identiteitsfraude

Doordat alle toetsenbordaanslagen worden vastgelegd, kunnen ook inloggegevens worden achterhaald. De verdachte heeft zo inloggegevens van e-mailaccounts en webshopaccounts achterhaald. Met deze inloggegevens heeft hij vervolgens bij webshops bestellingen gedaan. De bestellingen liet hij bezorgen bij studentenflats, waarbij de brievenbussen buiten of in een niet afgesloten portiek zaten. Hij kon zo de bestelling uit de brievenbus halen.

Aanhouding, verhoor en motief

Uit het politieonderzoek kwam informatie naar voren over weer een nieuwe bestelling. Agenten hebben de verdachte donderdag 13 juli op het afleveradres opgewacht en op heterdaad kunnen aanhouden. Daarna is een zoeking gedaan in zijn woning, waarbij zijn computer in beslag is genomen. Uit het onderzoek in de computer en het verhoor is duidelijk geworden dat de man inderdaad verantwoordelijk is voor het plaatsen van de keyloggers, het misbruiken van de inloggegevens en het doen van de bestellingen. De bestellingen, vooral harde schijven, verkocht de verdachte vervolgens veelal door via internet. Hij heeft vermoedelijke een paar duizend euro verdiend. Op deze manier probeerde hij zijn studieschuld af te lossen.

Voorgeleiding

De verdachte zit nog vast. Hij wordt woensdag 26 juli voorgeleid voor de raadkamer. Die beslist of de man langer blijft vast zitten of dat hij in vrijheid het vervolg mag afwachten.

Preventie

Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze vorm van cybercrime, kun je de usb-poorten van een openbare computer controleren voordat je er gebruik van maakt. Het apparaatje wordt geplaatst in een usb-poort, waarna de uitgang van het toetsenbord aan de andere kant in het apparaatje geplaatst wordt. Keyloggers kunnen ook als virus van buitenaf op uw computer worden geïnstalleerd. Dit is grotendeels te voorkomen door gebruik van virusscanners die up-to-date zijn. Kijk voor meer informatie over cybercrime op politie.nl of volg @pol_cybercrime op Instagram.