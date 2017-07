24-07-2017, Dirk Beekhuis

Controle voertuigen in Farmsum

Farmsum - Maandag werden er zeven blusvoertuigen gecontroleerd door Ziegler uit Winschoten. Bij deze controle werd gekeken naar de pomp van de voertuigen en of deze nog in orde waren.

Alle voertuigen zijn goedgekeurd en kunnen weer worden gebruikt. De controle vond plaats in de Farmsummerhaven.