24-07-2017, Martin Nuver & Joey lameris & Patrick Wind video

Mercedes raakt te water op de Turfsingel (Video)

Groningen - Op de Turfsingel in Groningen is maandagmiddag een auto in het water beland.De man zag zijn bolide zo het water in glijden, er was geen houden meer aan. De handrem was vergeten er op te zetten.

In eerste instantie werden de hulpdiensten waaronder duikers van de brandweer opgeroepen. Maar al snel bleek dat er geen mensen meer in het voertuig zaten. De ambulance controleerde de bestuurder maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De berging nam enige tijd in beslag, daarom werd een deel van de Turfsingel afgesloten. De auto is geborgen door berger Poort uit Hoogkerk in samenwerking met DTS uit Grijpskerk. Om 20:30 uur was men klaar met de bergingswerkzaamheden. Dvhn Tv Noord Oogtv