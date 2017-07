25-07-2017, Marc Dol 112Gr.

Hennepkwekerij opgerold in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Aan de Belgiƫlaan in Stadskanaal is dinsdagochtend een hennepkwekerij opgerold.

Een groot deel van de bovenverdieping was ingericht voor het kweken van hennep. Voor zover bekend zijn er geen planten aangetroffen. De materialen om de hennep te produceren zijn vernietigd. Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht en of er stroom werd afgetapt.