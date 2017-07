25-07-2017, Politie Facebook

Politie leent fiets om man aan te houden

Groningen - Maandag aan het eind van de middag kwam er een melding van een mogelijke winkeldief binnen bij de politie.

Het winkelpersoneel was al bekend met deze man. De politie die ter plaatste gingen zagen de hun zeer bekende winkeldief net wegfietsen. Het was de collega's bekend dat deze man nog gezocht werd. Daarop hebben ze van een voorbijgangster haar fiets gevorderd en hebben te fiets de achtervolging ingezet.

Een paar straten verder kon men de man aanhouden. Hij is daarop ingesloten en zal worden gehoord over diverse zaken. De gevorderde fiets is netjes teruggegeven aan de eigenaresse en zij is hiervoor hartelijk bedankt.