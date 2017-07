26-07-2017, Oogtv.nl bron

Politie let extra op kentekens

Groningen - De politie houdt deze dagen op de snelwegen rond de stad met een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen in de gaten, de zogenaamde ANPR-controle (Automatic NumberPlate Recognition).

Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn.

Als een kenteken matcht met een kenteken uit het referentiebestand dan wordt dit een ‘hit’ genoemd. Op basis van een hit, kan de politie actie ondernemen: de bestuurder krijgt een naheffing of wordt staande gehouden. Als het kenteken niet in het referentiebestand voorkomt (‘no-hit’), worden de gegevens van de kentekenpassage uit het systeem verwijderd. “Wil je geen last van ons hebben? Zorg dat je alles voor elkaar hebt en dat alles betaald is”, twittert de politie.