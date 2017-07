Verdachte gedrag en geluiden



In de Spantenzetter in Sappemeer werd een 32-jarige inwoner van Hoogezand aangehouden. In de omgeving zag een bewoner iemand met een zaklamp schijnen. Ook werden verdachte geluiden in een tuin gehoord. De bewoner waarschuwde direct de politie. Agenten spraken de Hoogezandster aan die daar rondliep. Hij kon geen duidelijke uitleg geven wat hij daar op dat moment deed. Hij was in het bezit van gereedschappen die vaak door inbrekers worden gebruikt. Bij een woning in de buurt was geprobeerd in te breken.

Zonder fietsverlichting



In Drachten werd een 28-jarige inwoner van die plaats aangehouden. De man reed op een fiets in de nacht zonder verlichting door de Eikesingel in zijn woonplaats. Agenten spraken de man aan die op zijn beurt een onsamenhangend verhaal gaf. Ook deze man was in het bezit van spullen die gebruikt kunnen worden bij een inbraak. Donderdagmorgen meldde zich iemand op het politiebureau waarvan zijn fiets was gestolen. Dit was de fiets waarop de verdachte reed toen hij werd aangehouden.

Hoe verkleint u de kans op een woninginbraak?



Met eenvoudige maatregelen verkleint u de kans dat u slachtoffer wordt van woninginbraak. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw huis verlaat. Laat bovendien een bewoonde indruk achter en laat alle verlichting die u normaal ook in uw woning aan heeft branden bij uw afwezigheid. Zorg daarnaast voor een bewoonde indruk van uw huis wanneer u niet thuis bent en let op waar en hoe lang u uw caravan vlak voor de vakantie parkeert. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en tablets in het zicht liggen, want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op uw computer, laptop, smartphone of tablets om deze bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren.

Op de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u alles over hoe u uw woning veiliger kunt maken of ga naar www.123inbraakcheck.nl en test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen. Registreer uw goederen, dit maakt het makkelijker uw spullen op te sporen en aangetroffen spullen terug te bezorgen.

Meld een verdachte situatie direct via 112



U ziet iemand in uw buurt die met veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Die persoon loopt even weg, komt weer terug, maakt een rondje om het huis. Een beetje raar, maar misschien is het wel gewoon een schilder die een offerte wil maken? U voelt dat het niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de politie op 112. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren. Sterker nog, het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf zoals je ook in deze film kunt zien. Folder ‘Wat is verdacht gedrag?’