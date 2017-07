27-07-2017, Politie Facebook

Met geladen revolver op straat aangehouden

Groningen - Afgelopen nacht zagen politie agenten een man lopen met een scooter aan de hand. Gezien de vele scooterdiefstallen in de stad besloten zij de man te controleren.

Tijdens de controle bleek dat de man een zwart tasje om de nek had met iets zwaars erin. Dit bleek een geladen revolver te zijn. De man is aangehouden en ingesloten. Het vuurwapen is inbeslaggenomen.

Bij hem thuis werd een wapenkoffertje aangetroffen met daarin de munitie voor het vuurwapen.