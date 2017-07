27-07-2017, Marc Dol 112Gr.

Koolmonoxide in woning Stadskanaal

STADSKANAAL - De brandweer van Stadskanaal werd donderdagochtend rond 9.00 uur opgeroepen om met spoed naar de Havikshorst in Stadskanaal te gaan. Ter plaatse zou koolmonoxide in de woning aanwezig zijn.