27-07-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Pepperspray ingezet bij aanhouding in Nuis

Nuis - Donderdagmiddag heeft de politie op de Nieuweweg in Nuis een verwarde man opgepakt.

Ter hoogte van de kerk in Nuis had de man een aantal auto's tegen gehouden, en tegen een aantal fietsers wat godsdienstelijke termen geschreeuwd. Toen de politie arriveerde, om de man aan te spreken op zijn gedrag, wilde de man niet meewerken en werd agressief tegenover de agenten. Hierop werd de man gepepperd, en later overgebacht naar het politie bureau.