28-07-2017, redactie

Persoon te water bij Eenrum + info zomerperiode

Eenrum - Op de Eenrummerweg t.h.v Eenrum in de richting van Mensingeweer was vrijdagmorgen om 10:15 uur een persoon te water geraakt.

De toedracht is onbekend. Omstanders en de brandweer en ambulancedienst ontfermden zich over de persoon. Nadere info ontbreekt verder.

112Groningen

Door de zomervakantie genieten ook onze 112Groningen fotografen/medewerkers van een welverdiende vakantie, daardoor zijn er in Augustus wat minder updates dan gebruikelijk. Ook is het rustiger dan normaal doordat veel mensen weg zijn en er minder nieuws is.

We proberen zoveel mogelijk overal te zijn ! We wensen u ook een fijne veilige vakantie toe. Geniet ervan. ziet u een ongeval bel dan 0653701808 of mail [email protected]/* */ wat foto`s en info.(tekst)