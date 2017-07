Dat is natuurlijk een ramp. Maar ook in Nederland komt het af en toe voor, bijvoorbeeld nog in juni in de duinen van Terschelling. In de zomer ontstaan natuurbranden erg gemakkelijk in droge gebieden en ontwikkelen zich razendsnel. Waar moet je rekening mee houden wanneer je op vakantie bent in een risicogebied? Waar moet je op letten zodat je zelf niet degene bent die onbewust de brand start?

Voorkomen



Een brandje is zo gestart, je gooit achteloos je sigaret weg of je denkt dat je de bbq hebt gedoofd maar de nog nagloeiende kooltjes zorgen ervoor dat de complete prullenbak in brand vliegt. Wees extra alert wanneer je in de natuur bent en ga er zorgvuldig mee om! Lees hier meer tips!

Wat te doen bij een brand in de natuur wanneer je in het buitenland bent? Onze collega Siske Klaassens geeft een aantal tips in de uitzending van Babette op Noord.

Als je op pad gaat in de natuur, zorg dan dat je het alarmnummer van het betreffende land in je telefoon hebt staan. Zo kun je snel handelen en snel de hulpdiensten alarmeren mocht er brand zijn.

Check voor je op pad gaat in de natuur de lokale informatie of download bijvoorbeeld de kaarten van het gebied op je telefoon.

Zet je GPS aan, dan kan de meldkamer je locatie nauwkeuriger bepalen en de hulpdiensten de juiste kant op sturen.

Probeer de brand niet te blussen. Breng jezelf zo snel mogelijk in veiligheid.

Vluchten doe je door haaks op de wind te lopen, niet voor de brand uit, niet met de rook mee maar juist uit de rook en van de brand af. Probeer de openbare weg of bebouwde kom te bereiken.







Mocht je op de camping staan en er is een natuurbrand in de buurt, volg dan de aanwijzingen van de hulpverleners op. Vertrouw je het niet ga dan weg en probeer niet je spullen te beschermen of te redden.

Luister hier de uitzending van Babette op Noord terug.