29-07-2017, 112Gr.

Auto te water in de haven van Lauwersoog (Video)

Lauwersoog - In de haven van Lauwersoog is vrijdagavond rond 17:00 uur een auto te water geraakt. Hij reed zo het water in via de Shipyard aldus een getuige. Door personeel van Heuvelman Ibis werd de bestuurder gered.

De oorzaak is onbekend en wordt onderzocht, de man raakte niet gewond maar had een nat pak. Rond 21:00 uur was de berging door berger Anne van Kammen uitv Friesland tesamen met Faber uit Baflo en duikbedrijf DTS uit Grijpskerk. Vakkundig werd er geborgen.