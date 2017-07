30-07-2017, Mélarno Kraan 112Gr. & Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Woningbrand in Midwolda snel onder controle

Midwolda - De brandweer van Scheemda en Finsterwolde kregen zaterdagavond rond middernacht een melding van een woningbrand aan de Hoofdweg in Midwolda. Bij het ter plaatse komen was er hevige regenval.

De brandweer heeft een inzet gedaan in de woning. Er bleek kortsluiting te zijn geweest in een lamp. Hierdoor is de bedrading gaan smeulen en gaan branden. Door alerte bewoners en een snelle inzet van de brandweer is erger voorkomen.