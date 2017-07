30-07-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Wateroverlast in ondergrondse garage (Video)

Kropswolde - De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag een laag water uit een garage onder een woning aan de Meerweg in Kropswolde gepompt.

De pomp die normaal gesproken het water weg pompt bij dit soort garages weigerde dienst waardoor die onder water kwam te staan door de vele regen. Tv Noord