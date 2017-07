30-07-2017, Joey lameris 112Gr.

Transformatorhuisje brand blijkt kampvuurtje naast tent

Groningen - Zondagmiddag rond 12:50 uur kwam er een brand binnen van een transformatorhuisje aan de Sontweg (naast KFC). Met deze voorziening bleek niets aan de hand.

Ter plaatse gekomen bleek het te gaan om een kleine buitenbrand in de bosjes, er stond in de bosjes een tentje en men had een kampvuurtje ernaast gesticht om warm te blijven. De brandweer keerde al snel terug. Het is onbekend als het om zwervers die er wonen. Illegaal kamperen is verboden. De politie gaf ze een waarschuwing.