31-07-2017, Persbericht

Luchtballonnenspektakel in Meerstad (1 & 2 September)

Meerstad - Tientallen heteluchtballonnen stijgen op vanuit ‘achtertuin’ tijdens Ballon Fiësta Op 1 en 2 september a.s. vindt de achtste editie van Ballon Fiësta Meerstad plaats. Het luchtballonnenspektakel staat ieder jaar garant voor een fantastisch schouwspe

Dit jaar vindt de Ballon Fiësta Meerstad voor het eerst plaats langs de oevers van het Woldmeer in het hart van Meerstad. Een unieke vertoning aangezien tientallen ballonnen het luchtruim zullen kiezen in de directe nabijheid van de woningen. Ballon Fiësta Meerstad is het enige luchtballonnenfestival dat midden in een woongebied plaatsvindt en heeft met deze nieuwe locatie wederom een primeur te pakken!

Programma



Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september zullen tientallen traditionele luchtballonnen en special shapes in Meerstad opstijgen om hun vlucht over het woongebied en de prachtige omgeving te maken. Beide dagen start het programma rond 17.30 uur en wordt rond 21.30 uur de avond afgesloten met een Night Glow; een fantastische lichtshow waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen het terrein op de maat van de muziek verlichten.

Naast de ballonvaarten zelf is er een uitgebreid randprogramma voor jong en oud. Dit vindt plaats rond de luchtballonnen én het water van het Woldmeer. Zo kunnen bezoekers onder andere een echte luchtballon inlopen, de brander bedienen en een kijkje nemen bij de verschillende modelballonnen. Ook is er een flyboard-show op het Woldmeer en kan er in grote waterballen over het meer gelopen worden.



Eind augustus staat het uitgebreide programma op de website www.meerstad.eu. Het evenement is gratis toegankelijk voor publiek. Op het terrein zijn diverse cateringpunten waar een hapje en drankje gekocht kunnen worden.

Vaar mee

Bezoekers die willen meevaren in één van de luchtballonnen van Ballon Fiësta Meerstad, kunnen vanaf nu een ticket kopen. De prijs voor een ballonvlucht inclusief champagnedoop, certificaat en vervoer terug bedraagt €149,- per persoon. Voor groepen zijn er diverse uitgebreide pakketten. Neem contact op met Bureau Meerstad via [email protected]/* */ of 050-5995710 voor het boeken van een ticket of meer informatie.

