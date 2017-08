06-08-2017, Redactie & Archieffoto Sander Graafhuis 112Gr.

Traumahelikopter opnieuw beschenen met laserpen

Annen - De traumahelikopter Lifeliner 4 van standplaats Eelde is zaterdag avond tijdens een uitruk in de lucht beschenen door een laserpen. Dit is erg gevaarlijk. De piloot wordt dan verblind.De 2e keer deze week op die plek.

Het gebeurde in de omgevingvan het drentse Annen. De politie onderzoekt dan altijd als ze een dader kunnen achterhalen. Dit feit wordt ook streng bestraft als de dader wordt aangehouden. Zie ook

(Zie video bij de nieuwe locatie gemaakt op Eelde in Maart 2017)