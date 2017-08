02-08-2017, Bron: Houd Groningen overeind , Facebook & Marielle Wever

Container valt tegen auto in Zandeweer (Video)

Zandeweer - Rond 11:30 uur woensdagmorgen is op de Albert van der Zielstraat in Zandeweer een container tegen een auto aan gevallen.

Men gaat de huizen versterken vanwege aardbevingsschade. Bij het plaatsen van een container van de aannemer ging het mis. De auto had veel schade . Niemand raakte gewond.