02-08-2017, Ingezonden

Fietsendief in Haren betrapt en aangehouden door twee omstanders

Haren - Woensdagmiddag is een fietsendief op heterdaad betrapt en aangehouden nabij de Albert Heijn in Haren.

De man probeerde nog te vluchten en werd 50 meter verder door twee Harenaars staande gehouden en overgedragen aan de politie. De getuigen moesten een verklaring afleggen.