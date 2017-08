02-08-2017, A. Nuver & M. Nuver redactie & Fred v/d Kooi video

Slachtafval bij het Julianaplein verloren (Video)

Groningen - Een vrachtauto pech met kleppen open van zijn trailer zorgde voor files(3 km) rond de stad. Bij het Julianaplein verloor hij slachtafval, een deel kwam op de weg terecht.

Het verkeer had lange tijd hinder hierdoor tussen Euvelgunne en het Julianaplein. Door een bedrijf is de weg later weer opgeruimd