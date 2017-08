02-08-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gewonde bij ongeluk in Slochteren

Slochteren - De Provincialeweg N387 tussen Kolham en Slochteren is woensdagmiddag een tijd afgesloten geweest vanwege een ongeluk. De bestuurder van een auto is hierbij gewond geraakt.

Het slachtoffer was bezig met een inhaalactie en heeft daarbij een andere auto geraakt voordat die tegen een viertal bomen in de berm tot stilstand kwam. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.