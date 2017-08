03-08-2017, Ingezonden door Stef

Man(22) uit Bellingwolde kwam op verkeerde weghelft

Appingedam - Woensdagmorgen rond 06.30 uur op de N33 Appingedam richting Eemshaven t.h.v hmp 64,1 reed de bestuurder van deze zwarte Seat bijna een tegenligger frontaal aan.

De Seat kwam op de verkeerde weghelft en rijdt de spiegel van deze bestuurder eraf en rijdt vervolgens door. Dit had heel anders af kunnen lopen. Nu was alleen en spiegel eraf.

Update: Hij is gevonden door tips, hij had zichzelf niet gemeld na het zien van de video op deze site, wel gaf hij het toe toen hij werd geconfronteerd met de video. Hij lette niet goed op en had niet gemerkt dat hij de ander raakte aldus de jongeman. De verzekering gaat alles nu regelen.