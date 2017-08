Persbericht Brandweer Groningen:

In de vroege donderdagochtend werd de brandweer van Delfzijl gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oslofjord in Delfzijl. Er waren duidelijke rook- en vuur verschijnselen waarneembaar in de woning. Eveneens bestond het vermoeden dat er nog iemand in de woning aanwezig zou zijn.

Alarmering

Rond 10 voor 6 in de ochtend werd het eerste brandweervoertuig van Delfzijl gealarmeerd. Voor het aanrijden werd duidelijk dat het vermoeden bestond dat er nog een persoon in de woning aanwezig zou zijn. Daarop is door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en werd bijstand geboden door een hoogwerker en een tweede blusvoertuig uit Appingedam.

Slachtoffer

Bij aankomst bleek het gehele huis vol rook te staan en een vuurhaard te woeden op de begane grond. Na een snelle inzet konden brandweerlieden een persoon, vermoedelijk de bewoonster, uit de woning halen. Directe hulp aan het slachtoffer mocht helaas niet meer baten.



De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van de brand.