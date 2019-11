05-11-2019, redactie/ reklame/ vacature vrijwilliger 112Gr.

112Groningen zoekt nieuwe correspondenten in de regio

Groningen - We zoeken versterking van ons team. Woon je in omgeving Hoogezand, Appingedam, Middelstum, Leens, Eemshaven, Loppersum, Winsum, Ten Boer, Aduard, Oldehove, Grootegast, Lauwersoog of Grijpskerk, dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

We zoeken zes nieuwe mensen

Een aantal mensen zijn bij de brandweer gegaan, anderen hadden geen tijd meer. Wij zoeken op dit moment nieuwe enthousiaste fotografen/videografen die verslag doen bij incidenten en die ons team kunnen versterken. Je moet minimaal een fototoestel hebben en het liefst ook een videocamera(met HD- of 4K-kwaliteit) of eerst een mobiele telefoon. Jij als enthousiaste collega bent welkom bij ons team!

Hobby-isten.





We zoeken mensen tussen de ongeveer 16 en 55 jaar. Ook in andere, niet vermelde, gebieden kunnen we hulp gebruiken!



Je moet zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband. Collegiaal zijn is een must ! Het is grotendeels vrijwillig(hobbymatig) voor de website. Bij verkoop aan andere media is er natuurlijk een vergoeding(80% opbrengst voor jou bij verkoop/20% voor 112gr. i.v.m. kosten website enz.). Zo verdien je mooi bij als het druk is in je gbied! Maar de drijfveer om snel veilig ergens nieuws te verslaan in een leuk team staat voorop. Ben je geïnteresseerd en in je vrije uurtjes en in het weekend vaak beschikbaar? Meldt je dan nu aan!



Mail dan je CV en motivatie naar : info@112Groningen.nl

Je krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek.

Update 16-10-19: We hebben inmiddels 3 nieuwe aanmeldingen al.

Zaterdag 6 Juni 2020 komt er weer een 112Groningendag.