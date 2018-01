04-01-2018, redactie/ reklame/ Vacature Vrijwilliger 112Gr.

112Groningen zoekt nog een paar fotografen/correspondenten in de regio

Groningen - Woon je in- of omgeving van Appingedam, Delfzijl, Stadskanaal, Vlagtwedde of in de omgeving van Zuidhorn, Grijpskerk of omgeving dan ben jij misschien onze nieuwe collega.