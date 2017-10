24-10-2017, redactie/ reklame/ Vacature Vrijwilliger 112Gr.

Videograaf gezocht omgeving Delfzijl en diverse gebieden

Groningen - Woon je in- of omgeving van Delfzijl, of elders dan ben jij misschien onze nieuwe collega. We zoeken een enthousiaste fotograaf/ videograaf die verslag doet bij incidenten. Je moet een fototoestel hebben en liefst ook een videocamera(HD kwaliteit).

Een aantal oude collega`s hebben een vaste baan gekregen of zijn klaar met school en gaan andere dingen doen. Daarom zoeken we enthousiaste mensen tussen de 18 en 65 jaar. We zoeken diverse extra mensen om uit te breiden.

Je moet zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband. Collegiaal zijn is een must ! Het is vrijwillig(hobbymatig) voor de website. Maar bij verkoop aan andere media is er een vergoeding. Maar de drijfveer snel, veilig ergens nieuws te verslaan in een leuk team staat voorop. In je vrije uurtjes en in het weekend ben je vaak inzetbaar? Mail ons dan.

Interesse, mail dan je CV en motivatie naar : info @ 112Groningen.nl of via het contactformulier.



Wellicht krijgt u een uitnodiging voor een gesprek, een aantal worden geselecteerd en uitgenodigd.

Update: In Leens/ Uithuizermeeden zijn 2 nieuwe fotografen(2 dames) nu en 1 extra in Stadskanaal. Ze versterken ons team vanaf nu.